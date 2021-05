FCIN1908 / Inter-Roma, parla Stellini e non Conte: scelta condivisa, la motivazione

L'allenatore nerazzurro aveva annullato la conferenza stampa che precedeva la partita con la Roma e non ha parlato questa sera alle tv

Dopo Inter-Roma Antonio Conte non ha parlato. Qualche giorno fa aveva annullato la conferenza stampa di Inter-Roma. Motivazione: il mister non voleva parlare, dopo quanto sta accadendo sulla questione societaria, di cose extracampo.

Per lo stesso motivo, come appurato e verificato da Fcinter1908, questa sera il mister non si è presentato ai microfoni delle tv nel post partita e al suo posto è arrivato il vice allenatore, Stellini. Una scelta condivisa con il club di non parlare d’altro che non sia uno scudetto appena vinto sul campo.