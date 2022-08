FCIN1908 / Inter-Sanchez, niente accordo: confronto a cena tra il cileno e l’agente

L'attaccante cileno è insieme al suo agente, Fernando Felicevich, per discutere dall'addio all'Inter: al momento nessun accordo

Prosegue la trattativa tra l’Inter e Alexis Sanchez per la risoluzione del contratto. In tarda mattinata l’incontro in sede tra il procuratore del cileno e Piero Ausilio, terminato con un nulla di fatto.