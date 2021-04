FCIN1908 / Inter, tamponi molecolari con esito negativo per tutti i nazionali

Buone notizie in casa nerazzurra: i tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri hanno dato tutti esito negativo

Buone notizie in casa Inter: come appurato da Fcinter1908, i tamponi molecolari a cui sono stati sottoposti i calciatori rientrati dalle rispettive Nazionali nella giornata di ieri hanno dato tutti esito negativo. Pericolo scongiurato per gli italiani Barella, Sensi e Bastoni, per i quali era forte la preoccupazione dopo la notizia dei contagi riscontrati nel ritiro della Nazionale, così come per gli altri 7 nerazzurri impegnati negli ultimi giorni con le proprie selezioni internazionali (Lukaku, Eriksen, Brozovic, Perisic, Skriniar, Hakimi e Radu).