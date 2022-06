FCIN1908 / Inter, mercato settore giovanile: lunedì l’incontro per definire le strategie

Le ultime sul mercato del settore giovanile in casa Inter

In casa Inter si festeggia lo scudetto della Primavera - il decimo - e da settimana prossima si incomincia a lavorare per programmare la nuova stagione. Le ambizioni nerazzurre rimangono immutate e l'ottimo lavoro svolto negli anni (il settore giovanile regala costantemente soddisfazioni e continua a costruire squadre competitive) regala nuove consapevolezze. In questo momento storico, più che in altri, vincono le idee. La pandemia ha penalizzato lo scouting ma ha riportato l'attenzione sui talenti di casa. Le fortune possono arrivare proprio da circostanze di questo genere. Lo scudetto di questa Primavera ne è una testimonianza (con Zanotti e Silvestro, per esempio).

Come appreso da FCINTER1908 lunedì ci sarà un incontro tra la dirigenza nerazzurra per definire le linee strategiche del mercato per quanto riguarda il settore giovanile. Un mercato in linea con quello degli anni precedenti, minimalista per quanto riguarda gli esborsi ma sempre molto attento alle opportunità da cogliere. Cercare e crescere talenti in casa è un'operazione imposta anche dalle cifre spesso fuori dal comune richieste per giovani calciatori di prospettiva. La Primavera dell'anno prossimo potrà prima di tutto contare su elementi classe 2004-2005 forti. Samaden, Baccin, Ausilio e Marotta non escluderanno qualche piccolo colpo, se si presenteranno l'occasione e l'opportunità giuste. A cercar talenti sono decisamente bravi. E per chi ha già applicato il cartellino 'Venduto' ai gioiellini di casa (vedi Casadei e Carboni), c'è da fare una riflessione. Intanto bisognerà vedere come virerà il mercato in estate, con quali offerte e quali occasioni. Il caso Zaniolo è ancora lì a rammentare che saper valutare bene il talento in casa propria è una dote impagabile. Su quel fronte, da quel dì, è ormai vietato sbagliare.