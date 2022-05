FCIN1908 / Pirola, futuro nelle mani del Monza: riscatto e controriscatto, le cifre

Il promettente difensore di scuola Inter, classe 2002, ha terminato in crescendo la stagione con i brianzoli

La scorsa notte il Monza ha scritto la pagina più bella della sua storia: il club brianzolo, grazie al doppio successo ottenuto nella finale playoff contro il Pisa, ha conquistato la promozione in Serie A. Tra i protagonisti dell'impresa biancorossa ci sono anche due calciatori di scuola Inter: il portiere Michele Di Gregorio e il difensore Lorenzo Pirola. Mentre il primo verrà automaticamente riscattato dal Monza, in virtà dell'accordo siglato tra le due società la scorsa estate , diverso è il discorso riguardante il secondo, arrivato alla corte di Stroppa in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, il futuro del promettente difensore centrale è nelle mani del Monza, che ha la facoltà di fare la prima mossa. Il giocatore, sotto contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2025, ha chiuso la stagione in crescendo, facendosi trovare pronto nel momento cruciale dell'anno, giocando tutte e 4 le gare di playoff dei brianzoli da titolare - nelle quali sono arrivate altrettante vittorie - dopo aver collezionato solamente 10 presenze in campionato a causa dei numerosi problemi fisici che lo hanno condizionato. Ostacoli che lo hanno ulteriormente rafforzato sotto l'aspetto mentale, dal momento che nessuno mette in dubbio le sue qualità in campo.