FCIN1908 / Prime Video, locandina CL senza Inter: errore della piattaforma e retroscena

Ai tifosi più attenti non sarà sfuggito il dettaglio della nuova locandina Champions di Amazon Prime Video. Una locandina in pieno stile "romano" ma con una grave assenza. Non ci sono, infatti, giocatori dell'Inter a rappresentare il "prodotto". Ma come? La squadra campione d'Italia, tra l'altro la squadra che fa da esordio per Prime Video in Champions con la super sfida al Real Madrid, non è presente sulla locandina di lancio?