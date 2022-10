FCIN1908 – Inter, Inzaghi prova la squadra anti Barça. Difesa decisa poi due opzioni

Inzaghi lavora alla sfida di domani in casa del Barcellona. Difesa decisa, c'è solo un dubbio in mezzo al campo. Calhanoglu regista

Dopo la vittoria a San Siro della scorsa settimana, l'Inter riaffronterà il Barcellona domani sera al Camp Nou. Per continuare a rimanere in corsa per la qualificazione agli ottavi, ai nerazzurri servirebbe fare punti in terra catalana. Il punto fermo dovrebbe essere la difesa: Inzaghi sembra voler puntare sul trio Skriniar, De Vrij e Bastoni che hanno fatto bene nel match di San Siro.