FCIN1908 / Inter, ecco la reale posizione su Kumbulla: c’è un messaggio chiaro

La Lazio è sempre più vicina a Marash Kumbulla, difensore del Verona che vuole, per lui, una cifra vicina ai 30 milioni di euro, tra parte cash e contropartite.

I biancocelesti hanno offerto una cifra complessiva, tra cash, contropartite e bonus, vicina ai 27 milioni, quindi non lontana dalle richieste del Verona.

E l’Inter? Come appurato da Fcinter1908, l’Inter non ha mollato Kumbulla. Il discorso, in casa nerazzurra, è molto semplice. Kumbulla è una delle opzioni per la prossima stagione ma l’Inter non ha fretta e non ha né la voglia né la necessità di chiudere l’operazione entro il 30 giugno. Cosa che, invece, sembra stare particolarmente a cuore al Verona.

Se il club del presidente Setti, e il giocatore, vogliono una chiusura immediata, allora chiuderanno l’accordo con la Lazio. L’Inter, in questo momento, ha altre priorità. Che non significa aver scaricato il giocatore. Ma Kumbulla non è operazione prioritaria per l’immediato, lo sarebbe sicuramente a settembre. Ma il Verona sembra avere fretta e questo pone la Lazio in netta pole position.