FCIN1908 / Rinnovo dirigenti, quando l’annuncio? L’assenza di Zhang e i nuovi tempi

Marotta, Ausilio e Baccin avevano chiesto e ottenuto qualche modifica alla proposta di rinnovo ricevuta da Zhang

L’accordo è su base triennale per l’intero gruppo di lavoro e ogni qualvolta interrogato in merito, Marotta ha sempre escluso qualsiasi tipo di sorpresa. L’accordo c’è e verrà onorato da entrambe le parti, ormai è questione di giorni. Ma probabilmente neanche questa, che è la settimana del derby, sarà quella giusta per annunciare il rinnovo della dirigenza, come appurato da Fcinter1908.

Da qualche giorno Zhang ha lasciato Milano per questioni personali, rimanendo comunque in Italia. Farà rientro venerdì e sabato sarà al Meazza per il derby. Il presidente tiene ad esserci personalmente per l‘ufficialità, ma l’assenza di questi giorni spinge a procrastinare più in là il giorno della firma, a meno che venerdì non ci sia un’accelerata inattesa. Priorità al derby, poi si penserà al resto, ma prima del suo ritorno in Cina Zhang ha promesso di sistemare ogni cosa.