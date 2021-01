FCIN1908 Scouting – L’Ajax scopre Brobbey, il ‘mini-Lukaku’: Inter, ecco perché si può

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

Un gol all’esordio, proprio come Johan Cruyff, Marco Van Basten e Patrick Kluivert. Una garanzia di successo. L’Ajax scopre un altro baby prodigio, formatosi in un’accademia che continua a produrre stelline pronte a misurarsi con il calcio internazionale. L’ultimo di questi è proprio Brian Brobbey, 18enne attaccante nato ad Amsterdam ma di origini ghanesi. Il 31 ottobre scorso, ‘Brobbeast‘ – soprannome legato alla sua fisicità imponente – ha debuttato con la maglia della prima squadra entrando al posto di Lassina Traoré ed è subito andato in gol nel 5-2 finale sul Fortuna Sittard. Sono bastati appena otto minuti al giovane attaccante per siglare la prima rete: subentrato al 66′, al 74′ ha battuto il portiere avversario con un tap-in vincente da pochi passi.

PRODOTTO AJAX – La sensazione è che quello realizzato contro il Fortuna Sittard sia il primo di una lunga serie in una carriera in cui Brobbey si toglierà grandi soddisfazioni. Le qualità e il tempo sono assolutamente dalla sua parte. Nato in una famiglia di calciatori, con i tre fratelli maggiori in giro per il mondo (Samuel è svincolato, Kevin Luckassen è in Romania al Viitorul Constanta e Derrick Luckassen gioca in Turchia, al Kasimpasa), Brian è entrato a far parte del settore giovanile dell’Ajax all’età di 8 anni, nel 2010. Da lì è iniziato un lungo percorso che lo ha portato fino alla chiamata di Ten Hag con i ‘grandi‘. E l’Italia si è già accorta di lui, a spese della formazione Under 17: in occasione della finale dell’Europeo di categoria, giocata a Dublino a maggio 2019, Brobbey ha realizzato nel finale la rete del 2-2, che ha permesso agli ‘Oranje‘ di pareggiare i conti, prima di conquistare il trofeo ai danni degli Azzurrini ai calci di rigore.

MINI-LUKAKU – “All’Ajax c’è sempre pressione, quindi ci sono abituato. Fortunatamente, sono un ragazzo che sa gestirla bene” ha dichiarato Brobbey in un’intervista rilasciata al portale Goal. Le sue qualità di implacabile realizzatore e la sue doti fisiche hanno portato ben presto al paragone con Romelu Lukaku. “Sì, ho sentito spesso questo paragone. Io sono solo il nuovo Brian Brobbey, non il nuovo Lukaku – ha detto l’attaccante in una a ELF Voetbal – Lo ammiro sempre. Mi piace come difende la palla ma soprattutto perché Lukaku è molto bravo“. Ma il vero idolo di Brobbey è un altro: “Preferisco guardare Klas-Jan Huntelaar. Lui è così bravo. Klaas-Jan può tirare perfettamente sia con il sinistro che con il destro“.