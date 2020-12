FCIN1908 Scouting – Scopriamo Marcos Paulo: falso nueve con un difetto che Conte può sanare

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

Rapido, tecnico e forte fisicamente. L’Inter ha puntato i radar su uno dei numerosi gioielli della scuola calcistica brasiliana e vuole rinforzare il reparto avanzato assicurandosi uno dei talenti più puri del calcio mondiale. Marcos Paulo, 19 anni, è vicinissimo al club nerazzurro. Un colpo in prospettiva che l’Inter vuole mettere a segno per anticipare la concorrenza e programmare il futuro.

CARATTERISTICHE – Nato a Santa Izabel, quartiere di São Gonçalo, dopo aver tirato i primi calci al pallone nella scuola calcio gestita dagli zii Ronaldo e Ademir e dal padre (conosciuto come Kolynos), Marcos Paulo passa al Profute di Tanguà, prima di finire alla Fluminense dopo una parentesi nel Vasco Da Gama. Dopo aver ricoperto il ruolo di esterno d’attacco, negli ultimi anni si è adattato anche al centro, giocando da ‘falso nueve‘. Una scelta basata sulle caratteristiche del classe 2001, punta mobile in grado di potersi adattare e in grado di poter ricoprire il ruolo di prima o di seconda punta nel 3-5-2 di Conte. Tecnica sopraffina, grandissima facilità di dribbling e un’impressionante progressione palla al piede, oltre al gioco aereo e in acrobazia sfruttando i 187 centimetri d’altezza, fanno di Marcos Paulo un attaccante completo. A stupire è la maturità calcistica, con un grande lavoro per la squadra in fase di costruzione e allo stesso tempo la capacità di scegliere il momento giusto per ‘colpire’ in solitaria. Cosa deve migliorare? Sicuramente la continuità: Marcos Paulo deve riuscire a essere sempre presente nel corso del match. E se parliamo di intensità, Antonio Conte è sicuramente l’allenatore giusto per la definitiva maturazione del talentuoso attaccante brasiliano.

ACCOSTAMENTI – In Brasile qualcuno l’ha timidamente accostato a Neymar per le qualità tecniche e la sua facilità di dribbling. A differenza del fuoriclasse del PSG, la struttura fisica rende Marcos Paulo meno agile ma non per questo non efficace. Il classe 2001 ricorda un suo connazionale seguito a lungo dall’Inter, ma che Marotta e Ausilio non hanno portato ad Appiano Gentile – almeno per ora – a causa di un elevato costo del cartellino: stiamo parlando di Matheus Cunha, 21enne attaccante esterno dell’Hertha Berlino. La duttilità è sicuramente un’arma importantissima a disposizione dell’attaccante della Fluminense. Non a caso, come riferisce Tuttosport, il Lille lo aveva scelto per sostituire Osimhen, passato al Napoli, ma l’offerta di 15 milioni di euro non è bastata a convincere il ‘Tricolor‘.

SITUAZIONE – L’Inter spera di mettere a segno un altro colpo ‘alla Coutinho‘, acquistato nel 2008 dal Vasco da Gama per 4 milioni di euro e rimasto in Brasile fino al compimento della maggiore età, nel 2010. Il contratto in scadenza a giugno 2021 rappresenta un’opportunità ghiotta per l’Inter, che non vuole lasciarsi scappare Marcos Paulo. Il 19enne ha passaporto portoghese (il nonno emigrò in Brasile) e fa parte della selezione Under 19 lusitana: l’anno scorso ha partecipato al prestigioso Torneo di Tolone proprio con la nazionale europea. Una buona notizia per l’Inter, con il calciatore che non occuperebbe lo slot da extracomunitario. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’intenzione di Marotta e Ausilio sarebbe quella di chiudere l’affare a costo zero e girare in prestito in Serie A il calciatore – con Torino e Parma interessate – per farlo ambientare e crescere. Una scommessa che il club di viale della Liberazione è pronto a fare per godersi tra qualche anno il nuovo gioiello del calcio brasiliano.