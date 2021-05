FCIN1908 Scouting – Da Griezmann alla Scarpa d’Oro e Ronaldo: l’Inter non molla Hansen

La rubrica sui migliori giovani del panorama internazionale curata da Fcinter1908: oggi presentiamo il classe 2002 Sontje Hansen

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

Un mix perfetto tra la generazione d'oro, quella dei classe 2002, e un settore giovanile tra i più floridi dell'intero panorama internazionale. Sontje Hansen è figlio - calcisticamente parlando - di un'Ajax che continua a sfornare talenti di assoluto livello. Giovani lanciati nel grande calcio e venduti a peso d'oro, ma che poi si sono confermati all'altezza di palcoscenici e traguardi di primo piano.

Tra questi potrebbe entrare di diritto il 19enne di Hoorn, che dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile del club olandese è pronto a misurarsi con la Prima Squadra di Ten Hag. Ma le prestazioni di Hansen con le formazioni giovanili dell'Ajax e soprattutto con l'Olanda U17 hanno incantato il mondo intero, tanto da catapultare il suo nome nella lista dei desideri dei migliori club d'Europa, tra cui l'Inter. I nerazzurri - ma non solo - lo seguono attentamente e valutano il processo di crescita.

Negli occhi c'è ancora lo splendido 2019, con l'Europeo U17 con l'Olanda e poi il premio di 'Scarpa d'Oro' in occasione del Mondiale di categoria con sei reti, tre delle quali contro la Nigeria nei quarti di finale. Una serie di prove che avrebbero lasciato a bocca aperta anche Antoine Griezmann, attaccante di Barcellona e Francia. Secondo alcune indiscrezioni, l'ex Atletico Madrid avrebbe inviato un messaggio sui social ad Hansen per congratularsi con lui.

Con l'Ajax, poi, il percorso è stato in crescendo: prima il passaggio nell'U19, con il debutto con gol contro il Cambuur, e poi l'esordio in Eredivisie il 22 dicembre 2019 grazie a Ten Hag contro l'ADO Den Haag nel 6-1 all'età di 17 anni, 7 mesi e 4 giorni, arrivato quattro giorni dopo la prima in Coppa KNVB contro il Telstar.

Hansen e la mamma

Sontje Hansen, che il 18 maggio ha compiuto 19 anni, è nato a Hoorn, città dell'Olanda settentrionale di poco più di 70 mila anime. L'infanzia difficile ha forgiato il classe 2022, cresciuto con la mamma Sonaida e il fratello Ricky, anche lui calciatore. Da sola, Sonaida - grande tifosa dell'Ajax - è riuscita a mandare avanti la famiglia e non far mancare nulla ai due figli, che oggi stanno vivendo un sogno, ovvero quello di giocare a calcio a livello professionistico. Sontje non ha mai perso occasione per ringraziare mamma Sonaida: "Sono orgoglioso di lei" ha dichiarato l'attaccante ai canali ufficiali dell'Ajax.

Da Zwaag al 'Golden Boot' con Ronaldo

"Un bambino col pollice in bocca a cui piace giocare a calcio". Così Rob van Drimmelen, responsabile del settore giovanile dell'HSV Sport 1889, ha descritto Hansen. Nelle fila del club di Zwaag, il classe 2002 tira i primi i calci al pallone. Poi il passaggio all'SV Always Forward, nella sua città (Hoorn), fino all'età di 11 anni, quando arrivano le offerte di AZ Alkmaar e Ajax. Mamma Sonaida non ha dubbi e sceglie il club di Amsterdam, da sempre la squadra del suo cuore. Da lì la trafila fino alla prima squadra. Nel 2019, Hansen si aggiudica la 'Scarpa d'Oro' in occasione del Mondiale Under 17 in Brasile: a premiarlo fu Ronaldo 'Il Fenomeno', una leggenda dell'Inter.

Le caratteristiche

Prima punta centrale, poi esterno sinistro e infine esterno offensivo. Sontje Hansen ha cambiato diversi ruoli durante il percorso di crescita nel settore giovanile dell'Ajax. I 173 centimetri di statura fanno di lui un 'falso nueve' perfetto, ma nel contempo la facilità di corsa e nel dribbling e le qualità tecniche fanno di lui un perfetto esterno d'attacco. A spiccare è la personalità ma soprattutto una grande ambizione e voglia di migliorare. L'obiettivo? Crescere in fase di non possesso e rafforzare la struttura muscolare.

Gli occhi dell'Inter

Tutti in fila per Hansen. Un anno fa, le indiscrezioni raccontavano dell'interesse di Inter e tanti altri top club europei per Sontje. Il classe 2002 piaceva a Milan, Juventus e Lipsia. Un interesse che non è calato, anche se ora bisognerà fare i conti con l'Ajax. Il 22 settembre scorso, Hansen ha rinnovato il contratto con il club di Amsterdam fino al 30 giugno 2023. L'Inter osserva e valuta la crescita del talentuoso attaccante olandese. Gli scout nerazzurri non mollano il classe 2002, l'ennesimo gioiello della 'cantera' Ajax.