FFT – Klopp, Conte, Guardiola: i 50 migliori tecnici del 2021. Inzaghi? Impressionante…

Si avvicina la fine del 2021 e come ogni anno il magazine inglese FourFourTwo stila diverse classifiche. Spesso hanno fatto discutere e anche questa non farà eccezione perché l'argomento divide sempre e riguarda gli allenatori. FFT ha stilato la sua personale classifica dei migliori 50 tecnici del mondo nel 2021. Non potevano mancare allenatori come Spalletti, Conte e Simone Inzaghi. Per l'allenatore nerazzurro faremo una scheda a parte con la motivazione del magazine.