Fiorentina-Inter, fiducia a Dumfries. Rientra Calhanoglu, in attacco Dzeko-Lautaro

Il tecnico dell'Inter Inzaghi ha scelto l'olandese sulla destra, non ci saranno Vidal e Correa infortunati

Dopo la grande vittoria con il Bologna, l'Inter scende di nuovo in campo domani sera contro la Fiorentina. Inzaghi dovrà fare a meno di Correa e Vidal che non recuperano per la trasferta al Franchi. Il tecnico nerazzurro sembra intenzionato a dare fiducia a Dumfries, dopo la bella prestazione di sabato sera.