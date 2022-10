Fiorentina-Inter, le formazioni UFFICIALI: Correa con Lautaro, c’è Acerbi

Obiettivo continuità. L'Inter torna in campo dopo le due vittorie in campionato contro Sassuolo e Salernitana per mettere la terza: l'impegno è complicato, perché il Franchi di Firenze è sempre un campo ostico, ma il momento è buono e in ottica rimonta non si può più sbagliare. Per questa gara Simone Inzaghi sceglie Joaquin Correa come partner in avanti di Lautaro Martinez, lasciando a riposo Edin Dzeko: dietro rifiata Bastoni, che verrà sostituito da Acerbi. Sulla destra, invece, spazio a Darmian, con Dimarco confermato a sinistra.