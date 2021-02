Fiorentina-Inter, le formazioni UFFICIALI: c’è Sanchez con Lukaku. Altra chance per Perisic

Dopo la vittoria con il Benevento e la sconfitta in Coppa Italia contro la Juve, l’Inter scende di nuovo in campo questa sera contro la Fiorentina. Il tecnico dei nerazzurri Conte pensa anche alla sfida di martedì contro i bianconeri e lascia a riposo Lautaro Martinez; al fianco di Lukaku ci sarà Sanchez. In difesa davanti ad Handanovic il solito trio Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sulla fasce a destra rientra Hakimi (out in Coppa Italia per squalifica), a sinistra nuova opportunità per Perisic. In mediana Brozovic con Barella e Vidal.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter

FIORENTINA (3-4-2-1): 69 Dragowski; 4 Martinez Quarta, 20 Pezzella, 98 Igor; 23 Venuti, 34 Amrabat, 6 Borja Valero, 3 Biraghi; 92 Eysseric, 5 Bonaventura; 9 Vlahovic.

A disposizione: 1 Terracciano, 21 Rosati, 11 Kouame, 14 Bianco, 24 Chiti, 25 Malcuit, 27 Barreca, 28 Montiel, 67 Munteanu, 77 Callejon, 78 Pulgar, 91 Kokorin.

Allenatore: Cesare Prandelli.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 10 Lautaro, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: La Penna.

Assistenti: Preti, Galetto.

Quarto Uomo: Pasqua.

VAR: Mazzoleni.

Assistenti VAR: Vivenzi.

Squalificati: Milenkovic (F, 2 turni), Castrovilli (F, 1 turno)

Diffidati: Barella (I), Brozovic (I), Bastoni (I); Ribery (F), Amrabat (F).