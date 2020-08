Inter, fissato il confronto Zhang-Conte. “Ecco cosa chiederà. Ed è difficile che…”

Ora l’Europa League, poi si vedrà. Il futuro di Antonio Conte all’Inter resta incerto e sarà risolto al momento del confronto vis-a-vis con il presidente Steven Zhang a fine stagione. Il Giorno, nella sua edizione odierna, racconta la volontà del tecnico e le varie reazioni della società in merito: “Conte vuole l’Europa perché una vittoria è una vittoria, ma non solo. Darebbe più forza nel momento della discussione di fine annata con Steven Zhang, già fissata telefonicamente e alla quale parteciperanno anche gli altri quadri dirigenziali.

Marotta e Ausilio ci saranno e probabilmente diranno la loro riguardo alle recenti uscite del tecnico, tanto quanto Conte farà presente determinati aspetti della stagione in corso che non ha sviscerato del tutto a microfoni accesi ma che ha già ben specificato quanto gli siano piaciuti: zero. È probabile che l’allenatore chieda, vittoria della Coppa o meno, di essere più ascoltato in sede di mercato e più protetto da determinati attacchi che giudica oltre la linea della semplice critica. Per contro, è difficile che gli venga assegnato un ruolo «alla Ferguson». Se il rapporto tra Conte e Marotta vive un momento di difficoltà, quello tra lo stesso Marotta e Ausilio è invece saldo. Tanto che l’ad ha pubblicamente riconosciuto al direttore sportivo di aver condotto felicemente la trattativa per Hakimi”, si legge.