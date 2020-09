Inter, ecco la formazione che sogna Conte. Squadra vecchia? L’età media parla chiaro

Una formazione da battaglia. E’ quella che vorrebbe Antonio Conte per la prossima stagione. Dopo l’arrivo di Hakimi, il tecnico ha spinto per portare a Milano due giocatori navigati come Kolarov e Vidal. Ma il vero sogno risponde al nome di N’Golo Kante. L’Inter si appresta a vivere una stagione con l’età media in rialzo? Non proprio.

Analizzando la formazione dei sogni di Conte, quella ipotizzata dalla Gazzetta dello Sport, il dato che emerge è quello di una squadra assolutamente ben assemblata in quanto a carta di identità.

Ecco il responso:

Handanovic (36) Skriniar (25) De Vrij (28) Bastoni (21) Hakimi (21) Barella (23) Kante (29) Vidal (33) Young (35) Lautaro (23) Lukaku (27). Età media: 27,3 anni.



Un’età media assolutamente standard, con in più le variabili più giovani costituite da Eriksen e Sensi. O quelle più mature che rispondono ai nomi di Godin e Kolarov.