UFFICIALE – SPAL-Inter: ci sono Eriksen e Skriniar. Lautaro-Sanchez in attacco

Sulla carta, non ci sarebbe storia. Ma in Serie A guai ad abbassare la guardia. Serve una partita decisa, determinata, affamata. Da grande squadra. Del resto, le motivazioni non mancano: riscavalcare Lazio e Atalanta e riportarsi al secondo posto, accorciando sulla Juventus, a -6 dai bianconeri. L‘Inter scende in campo al Mazza di Ferrara contro la SPAL di Di Biagio, quasi condannata alla Serie B, con tutte le intenzioni di ottenere la seconda vittoria consecutiva, dopo i tre punti ottenuti contro il Torino lunedì sera. Antonio Conte dà un’ottima opportunità a Christian Eriksen, chiamato a una partita di spessore, alle spalle di Lautaro Martinez e Sanchez. Torna titolare Skriniar, anche lui al centro di tante voci. Ecco le formazioni ufficiali della gara:

SPAL (4-4-2): 25 Letica; 26 Sala, 23 Vicari, 41 Bonifazi, 13 Reca; 11 Murgia, 6 Valdifiori, 14 Dabo, 21 Strefezza; 32 Cerri, 37 Petagna. A disposizione: 22 Thiam, 65 Meneghetti, 4 Cionek, 7 Missiroli, 10 Floccari, 19 Castro, 27 Felipe, 31 Di Francesco, 40 Tomovic, 66 Salamon, 77 D’Alessandro, 96 Tunjov. Allenatore: Luigi Di Biagio.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 87 Candreva, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 24 Eriksen; 7 Sanchez, 10 Lautaro. A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 6 de Vrij, 11 Moses, 15 Young, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 33 D’Ambrosio. Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Giua.

Assistenti: Alassio, Gori.

Quarto Uomo: Abbattista.

VAR e Assistenti VAR: Doveri, Di Iorio.