UFFICIALE – Udinese-Inter: Eriksen titolare, c’è anche Moses. Esposito con Lukaku

Juventus e Lazio hanno vinto. Serve una risposta. Pronta, determinata, da grande squadra. Per riprendere al meglio la marcia all’inseguimento di un sogno, per iniziare al meglio un mese che si preannuncia infuocato. L’Inter scende in campo a Udine quasi obbligata a ottenere i tre punti per replicare alle avversarie in ottica scudetto. Antonio Conte, complici anche i tanti infortuni a centrocampo, manda in campo da titolare il nuovo acquisto Eriksen, che giocherà in mezzo con Vecino e Barella, che agirà a sorpresa davanti alla difesa. Bastoni, preferito a Godin, giocherà con Skriniar e de Vrij davanti ad Handanovic. In attacco Esposito al posto di Sanchez. Ecco le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 50 Becao, 87 De Maio, 17 Nuytinck; 19 Larsen, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul, 12 Sema; 15 Lasagna, 7 Okaka.

A disposizione: 88 Nicolas, 27 Perisan, 5 Troost-Ekong, 8 Jajalo, 11 Walace, 18 ter Avest, 30 Nestorovski, 77 Zeegelar, 91 Teodorczyk.

Allenatore: Luca Gotti.

INTER (3-5-2): 27 Padelli; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 11 Moses, 8 Vecino, 23 Barella, 24 Eriksen, 15 Young; 9 Lukaku, 30 Esposito.

A disposizione: 1 Handanovic, 35 Stankovic, 2 Godin, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 32 Agoumé, 33 D’Ambrosio, 34 Biraghi, 77 Brozovic, 87 Candreva.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Di Bello.

Assistenti: Alassio, Valeriani.

Quarto Uomo: Piccinini.

VAR e Assistente VAR: Fabbri, Galetto.