Inter, Suning tiene il punto e coltiva una speranza: asset fondamentale…

Le voci di una cessione dell'Inter continuano a circolare, ma Suning spera che con la ripresa dell'economia globale le cose tornino a girare

Dalla Formula 1 potrebbe arrivare un importante segnale che la Cina potrebbe tornare a investire nello sport. Qualche giorno fa la F1 ha annunciato il ritorno nel calendario del Mondiale del GP di Shanghai. In Cina non si corre dal 2019, l'anno prossimo rimane in stand-by a causa del Covid, ma l'accordo garantisce per il triennio 2023-2025, spiega la Gazzetta dello Sport . Il quotidiano affronta poi la situazione di Suning. "È al momento una rete di partecipazioni societarie sulla quale ora starebbero lavorando le banche cinesi in stretta sintonia con il Governo centrale. Si potrebbe andare verso un riassetto complessivo del gruppo, con l'Inter che è pur sempre l'asset più rilevante del quarto ramo del gruppo, vale a dire Suning Sports.

E l'Inter? "Steven Zhang ha rinnovato la vicinanza della proprietà al club. Impossibilitata a fare aumenti di capitale, Suning per ora deve però affidarsi all'autofinanziamento. Anche se le voci di una cessione continuano a circolare, Suning insomma tiene il punto e spera che con la ripresa dell'economia globale le cose tornino a girare. Senza dimenticare il fondamentale tema del nuovo stadio. Un asset decisivo, per se stessa o per fare cassa in caso di vendita futura. E se, come lasciano sperare le novità dalla Formula 1, a Pechino il vento cambia in fretta, la storia potrebbe farsi interessante".