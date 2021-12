Frattesi, l’Inter gioca il jolly. “Vecino? Può andare alla Roma in cambio di…”

Il punto sul mercato dell'Inter, con Stefano Sensi e Matias Vecino che potrebbero diventare pedine di scambio

"All'Inter c'è un centrocampista di troppo e il club sta valutando come sistemare Sensi e Vecino. Per il primo l'Inter ha in mente l'eventualità che possa tornare a giocare sei mesi al Sassuolo: in quel caso Marotta chiederebbe un'opzione per Frattesi. Vecino vuole andare via e per lui potrebbe verificarsi uno scambio con la Roma: il club nerazzurro avrebbe puntato Gonzalo Villar in prestito con diritto di riscatto".