Gabigol, tutto rimandato col Flamengo. Marotta: “Inter disponibile, ma non c’è ancora accordo”

Domani scadrà il prestito di Gabigol al Flamengo e il club brasiliano non ha ancora trovato un accordo con l’Inter. C’è ottimismo nella trattativa e un’intesa tra le parti dovrebbe essere verbalizzata nei primi giorni di gennaio; sarà un affare sulla base di 16 milioni di euro, anche se il Flamengo deve ancora accordarsi con Gabigol che pretende circa 3 milioni di euro di stipendio. Il club brasiliano offre poco meno al goleador.

Per l’Inter Gabigol non rientra nel progetto e c’è la volontà di cederlo al Flamengo. Del futuro di Gabigol ha parlato l’ad nerazzurro Beppe Marotta ai microfoni di GloboEsporte: “Siamo aperti a tutto, disponibili. Ma non abbiamo ancora trovato un accordo”.