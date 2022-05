Gds – Inter, Conte vuole Bastoni: ma per trattarlo si parte da questa base minima

Bastoni è un profilo che piace parecchio a Tottenham, ma perché diventi una trattativa bisogna partire da questa cifra

Il primo colpo di Antonio Conte al Tottenham è Ivan Perisic, ma il tecnico ex Inter è tutt'altro che intenzionato a fermarsi qui. C'è infatti un altro calciatore tra le file dei nerazzurri che l'allenatore vuole con sé a Londra, come conferma La Gazzetta dello Sport: "Lo scorso gennaio il Tottenham aveva fatto una sontuosa proposta a Skriniar, talmente importante (facciamo da 50 milioni in su) che l’Inter non avrebbe potuto fare a meno di ascoltarla. Ma tutto si fermò perché Skriniar decise di non prenderla in considerazione, aveva scelto di restare a Milano poco ingolosito dai giochi al rialzo, ora si sta parlando di rinnovo. Bastoni è un profilo che piace parecchio (chi non sarebbe intrigato?), ma perché diventi una trattativa bisogna partire da una base minima di 50 milioni più bonus".