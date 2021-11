GdS / Inter, Perisic è ‘clamoroso’. Futuro? 3 problemi: il rinnovo last minute…

Il futuro di Perisic resta in bilico: il croato ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e il destino è ancora tutto da scrivere

"Ha lasciato scivolare abbastanza la vicenda Perisic da settembre in poi, soprattutto perché ha memorizzato la volontà di massima del croato di tornare in Bundesliga. [...] L’attuale Perisic è clamoroso, padrone della corsia che se giocasse lì da una vita. Anche bello motivato, tecnicamente fantastico, lontanissimo parente di quel Perisic che - durante un ritiro estivo - si mise defilato e con il broncio in una foto perché sperava di andare al Manchester United".

Secondo la Rosea, ci sono tre problemi dietro la scelta sul futuro di Perisic. Da una parte la volontà del croato di tornare in Germania e i 5 milioni d'ingaggio, mentre a fare da contraltare c'è la ricerca di un sostituto: "Kostic è stato proposto, tuttavia l’Inter sull’argomento non è molto calda".

Ma non è da escludere un accordo in extremis: "Vedremo se ci sarà la possibilità di proporre un rinnovo last minute che sia di reciproco gradimento: di sicuro, nel segno della continuità, Simone Inzaghi - che stravede per Ivan - ci guadagnerebbe. E lo stesso Perisic ha tenuto una porta aperta".