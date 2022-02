Inzaghi in conferenza: “Giocatori vincenti, dobbiamo rimanere lucidi. Su Lautaro e Skriniar…”

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa nel post partita di Genoa-Inter

Un pareggio a reti bianche contro il Genoa, terza gara senza segnare un gol per l'Inter. L'analisi dell'allenatore nerazzurro SImone Inzaghi in conferenza stampa: "Penso a parte i primi 15 minuti abbiamo tenuto bene il campo, non era semplice giocare su questo terreno ma abbiamo tirato 20 volte in porta, 14 corner, era una gara da vincere ma probabilmente dobbiamo fare di più"