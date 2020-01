Giacomelli horror. Marelli: “Gol Lukaku regolarissimo. Donati da rosso su Barella”

Qualche episodio dubbio in Lecce-Inter, finita poi in parità 1-1. Ne ha parlato l’ex arbitro Luca Marelli a Tutti Convocati:

“Giacomelli è stato terribile nel primo tempo, bene invece nel secondo tempo. Parliamo dal gol di Lukaku: io non vedo il fallo. Sicuramente non c’è nulla su Gabriel. Il giallo su Donati non riesco a capirlo, ha fatto un fallo orribile e ha rischiato di fare male a Barella. Il rigore? Il braccio di Sensi è attaccato al corpo quindi non è mai rigore. La curiosità è che in quel momento Giacomelli era caduto e ha fischiato praticamente da terra”