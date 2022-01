Samp, Giampaolo aspetta Sensi: “Idee chiare sul mercato. No al 4-4-2 perché…”

Marco Giampaolo dedica più di un pensiero al calciomercato dopo la sconfitta patita a Spezia. Il primo obiettivo è Stefano Sensi dell'Inter

Non potendo fare il 4-4-2, per sua ammissione, con l'organico attuale, a Giampaolo e' stato chiesto se fosse possibile una difesa a tre. "La cultura della Samp e' da difesa a quattro, non sono tornato per giocare a tre", ha detto. E in attacco? "Vediamo: non abbiamo le ali e devo trovare la collocazione giusta per Candreva, trequartista o mezzala, troveremo la via maestra".