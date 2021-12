Mercato, Ginter a zero? Inter avanti a tutti: “Il club è convinto che sia…”

Ginter è un centrale molto tecnico e di personalità, altrimenti non avrebbe questo mercato e magari avrebbe deciso di restare in Bundesliga

Si fanno sempre più insistenti le voci sul futuro di Matthias Ginter. Il centrale tedesco si svincolerà infatti dal Borussia Moenchengladbach il prossimo 30 giugno e l'Inter si sta muovendo con grande convinzione per ingaggiarlo a parametro zero. Lo conferma anche Alfredo Pedullà su La Gazzetta dello Sport: "Le proposte non mancano, dalla Premier e dalla Liga, per esempio il Barcellona si è già mosso. Ma l'Inter di più, aspetta una risposta presto, la convinzione (una certezza) che si tratti della pedina giusta per un grande ciclo. Ginter è un centrale molto tecnico e di personalità, altrimenti non avrebbe questo mercato e magari avrebbe deciso di restare in Bundesliga. L'Inter ha il vantaggio di non avere fretta, in questo modo può rinviare a primavera inoltrata le valutazioni su De Vrij.