Inzaghi: “Questa squadra non molla mai. Tifosi meravigliosi. A questi ragazzi…”

Dopo la Supercoppa, l'Inter centra il secondo trofeo stagionale battendo la Juventus nella finale di Coppa Italia. Al termine della gara, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Mediaset. Questa l'analisi del tecnico nerazzurro: "Abbiamo fatto un'ottima gara contro un avversario forte. Siamo stati bravi nella prima mezzora, poi abbiamo perso le distanze e il secondo tempo abbiamo approcciato male. Però la squadra non molla mai, le risposte ce le ho avuto dall'8 di luglio fino a stasera. È stato un continuo di emozioni che non si fermano. Giusto godersi serate del genere con i nostri tifosi. Erano 11 ani che non si vinceva la Supercoppa e 10 anni la Coppa Italia. Sono soddisfatto per i ragazzi, per la società e per questi meravigliosi tifosi che ci hanno accompagnato dalla prima partita di Coppa Italia fino a questa partita".