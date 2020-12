‘Gladbach-Inter, la probabile formazione: ecco il centrocampo scelto da Conte. Sulle fasce…

Ripartire dalle certezze arrivate dalla gara con il Sassuolo e provare a raggiungere una qualificazione appesa a un filo sottilissimo. Contro il Borussia Mönchengladbach, l’Inter non può sbagliare: servono i tre punti o addio ottavi per il terzo anno consecutivo. Antonio Conte ripropone il terzetto difensivo formato da Skriniar-De Vrij-Bastoni davanti a Samir Handanovic. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Vidal, ma il tecnico nerazzurro ritrova Marcelo Brozovic. Barella e Gagliardini le mezzali, mentre sulle fasce la conferma di Darmian con Hakimi in panchina, mentre a sinistra c’è Young. Coppia d’attacco formata da Lukaku e Lautaro.

(Gazzetta dello Sport)