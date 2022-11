Gosens chiuso da Dimarco e senza Mondiali: il mercato chiama. Inter, 4 nomi se parte

Niente Mondiali per Robin Gosens: oggi è stata ufficializzata la decisione e il ct della Germania ha svelato i motivi della scelta. Non l'ha presa bene l'esterno dell'Inter, che fino all'ultimo ha sperato di vedere il suo nome tra i convocati per il Qatar. Invece no, la gioia di ieri per la rete del 6-1 realizzata col Bologna è terminata già questa mattina alla notizia dell'esclusione per i Mondiali. Chiuso dalla concorrenza di Federico Dimarco in nerazzurro, l'ex Atalanta potrebbe decidere di cambiare aria per rilanciarsi, e a quel punto la dirigenza interista dovrebbe cercare un sostituo, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Da tempo, ormai, i segnali suggeriscono uno sbarco in Bundesliga, in quel campionato che sarebbe il suo se non avesse lasciato la Germania per l'Olanda a diciott'anni non compiuti. In estate ci aveva provato il Bayer Leverkusen con una formula non gradita all'Inter, ma tra un paio di mesi potrebbero bussare altre squadre. Il problema nerazzurro è che ovviamente il suo valore è sceso ulteriormente e non si potrà tirare molto la corda in caso di trattativa concreta.