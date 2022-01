Sky – Inter, incontro per chiudere Gosens: intesa con l’Atalanta. Le cifre

Il canale satellitare ha spiegato che in queste ore le parti si stanno aggiornando per concludere la trattativa per il tedesco

Eva A. Provenzano

Un incontro per definire gli ultimi dettagli di Gosense l'accordo tra l'Inter e l'Atalanta è ad un passo (mancano i dettagli ora che ci sono gli agenti del calciatore nella sede nerazzurra). Questo l'ultimo aggiornamento di Skysport sul giocatore.

Le cifre dell'intesa

Le parti si sono incontrate a Milano per definire i dettagli e dall'incontro si è arrivati ad un'intesa con il club di Percassi: 3 mln di prestito e 22 mln di riscatto la cifra della quale si è parlato durante il summit e che ha sbloccato la trattativa.

(Fonte: SS24)