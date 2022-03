Inter, primi lampi di Gosens: Inzaghi convinto. A Liverpool staffetta con Perisic

Oltre a Lautaro, Dzeko e Barella assoluti protagonisti della gara, Inzaghi sorride anche per il rientro a pieno regime di Robin Gosens

Andrea Della Sala

Nella serata di festa dell'Inter contro la Salernitana sono tanti i nerazzurri che hanno trovato gloria. Oltre a Lautaro, Dzeko e Barella assoluti protagonisti della gara, Inzaghi sorride anche per il rientro a pieno regime di Robin Gosens. Il tedesco sarà un'arma in più per l'Inter da qui a fine stagione.

"Con la Salernitana il tedesco ha iniziato a lasciare il segno dimostrandosi già pienamente inserito nei meccanismi di Simone Inzaghi. È bastata mezzora scarsa per farsi un’idea di ciò che l’ex atalantino può apportare alla causa nerazzurra, i numeri d’altra parte non mentono. Il felice e immediato inserimento del tedesco, oltre tutto, rincuora il tecnico a pochi giorni dalla decisiva sfida europea contro il Liverpool in attesa di capire quali siano le condizioni di Perisic, escluso in extremis dalla sfida contro i campani a causa di un affaticamento muscolare", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Pochi dubitavano del fatto che Gosens fosse l’elemento ideale da inserire nel collaudato 3-5-2 di Inzaghi, ma le prime due apparizioni del tedesco avranno convinto anche gli scettici. Il tedesco ha indossato le vesti di Perisic e ha spinto senza risparmiarsi nei 29’ a disposizione, durante i quali si è incaricato di seminare il panico. Buono il feeling con i compagni, già assimilati i tempi di gioco e ben oliati i movimenti in fase di attacco, per non parlare della spinta costante che Inzaghi si attendeva".

"Dai piedi del tedesco sono arrivati in tutto due assist (di cui uno sprecato da Correa), altrettante azioni create, un bel lancio in profondità e un tiro nello specchio. Bottino sufficiente per far capire a Inzaghi di essere pronto. È probabile che ci vogliano ancora una o due partite per riacquistare il ritmo e la tenuta adeguati sui 90’. La voglia è già a livelli altissimi e può fare la differenza compensando anche una condizione ancora non ottimale. Se Perisic dovesse smaltire senza problemi l’affaticamento muscolare accusato ieri, così come ipotizza lo staff medico nerazzurro, martedì sera ad Anfield il posto sulla corsia sinistra tornerà suo. Gosens pronto a subentrare eventualmente a partita in corso per mettere in difficoltà un Alexander-Arnold che potrebbe accusare stanchezza nel finale. Ma il tedesco è pronto e carico, Inzaghi adesso ne ha la certezza", chiude Gazzetta.