Inter, ora tocca a Gosens: Robin scalda i motori. E Inzaghi gli ha già fatto la prima richiesta

"Con il croato passato al Tottenham, Gosens diventa il titolare della fascia sinistra nerazzurra (...). A quasi 28 anni l’ex atalantino cerca la definitiva consacrazione con l’Inter. Ha scaldato i motori da febbraio a maggio con un gol, al Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, e un assist nella partita con la Salernitana in campionato. Ora tenterà di riproporre i numeri eccezionali dell’Atalanta, in particolare quelli del biennio 2019-20 e 2020-21 quando segnò la bellezza di 10 e 12 gol a stagione in tutte le competizioni (...). Con una richiesta in più da parte di Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro chiederà a Gosens un contributo maggiore in termini di discese sul fondo e cross, come faceva Perisic. A Bergamo, invece, Gosens era specializzato soprattutto in inserimenti e micidiali tagli in area".