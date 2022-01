Sky – Inter vuole Gosens subito: si parla con l’Atalanta. Caicedo-Salcedo, le ultime

L'Inter vuole investire su un esterno mancino di livello e sta pensando al tedesco dell'Atalanta già per gennaio.

Gosens è l'obiettivo di questi ultimi giorni dell'Inter. L'Inter in parola con Sensi per farlo andare alla Sampdoria e potrebbe fare un ingresso in caso di cessione dell'ex Sassuolo: l'Inter potrebbe prendere un attaccante e ci sono due nomi, quello di Caicedo che per arrivare all'Inter deve accettare condizioni economiche nerazzurre. L'altra ipotesi è il ritorno di Salcedo.