Gravina: “Stipendi Inter? Accordo tra le parti regolare. Va rispettato entro fine stagione”

Il presidente della Figc Gravina parla della situazione finanziaria dell'Inter: "Il codice Civile permette una trattazione di tipo privatistico"

"Il codice Civile - spiega Gravina - permette una trattazione di tipo privatistico. Se i due soggetti manifestano un accordo, questo non può essere vietato dal mondo del calcio. Ci siamo preoccupati che l'accordo potesse avere un impatto negativo sul valore della competizione sportiva e mi sono permesso di aprirlo a tutti. Dobbiamo tirare una linea ora, ci stiamo confrontando, capisco che ci sono delle tensioni e dobbiamo essere persone di buon senso. La pandemia ha colpito l'economia sportiva e non dobbiamo far finta che tutto vada bene".