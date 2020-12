Il Guardian incorona 4 giocatori dell’Inter. Barella è “instancabile”. E su Hakimi e Lautaro…

Come ogni anno il Guardian ha stilato la lista dei 100 migliori giocatori del 2020. Sono ben 4 i giocatori dell’Inter presenti: Barella, Lautaro Martinez, Hakimi e Lukaku. Su ogni giocatore c’è anche il giudizio del quotidiano britannico che motiva la decisione di inserire il giocatore nella lista.

Vediamo il giudizio sui quattro nerazzurri.

BARELLA – Nicolò Barella è uno dei pilastri dell’Inter di Antonio Conte. Dopo un breve periodo di ambientamento, il tecnico nerazzurro non ha più rinunciato al moto perpetuo del centrocampo nerazzurro. “Giocatore essenziale sia per l’Inter che per la Nazionale italiana. I suoi momenti salienti del 2020 includevano una magistrale gara contro l’Olanda in Nations League a ottobre, e uno splendido colpo di tacco per mandare in rete Lautaro Martínez contro il Real Madrid in Champions League. Il contributo di Barella al gioco di squadra, tuttavia, va ben oltre quei momenti, con un’etica del lavoro instancabile che gli serve per fare bene sia nel ruolo del numero 10 che come centrocampista box-to-box“.