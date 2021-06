Hakimi, atteso l’agente a Milano. L’Inter ha una speranza. PSG avanti. Ma il Chelsea…

Camano dovrebbe essere in città in settimana: il club nerazzurro cederà il marocchino non per meno di 70 mln

Eva A. Provenzano

I dirigenti dell'Inter si sono concentrati su Calhanoglunegli ultimi giorni ma nelle prossime ore sarà approfondito il discorso per la cessione di Hakimi. Lo scrivono sia TuttoSport che il Corriere dello Sport. I due giornali sportivi sottolineano che il club nerazzurro cederà il calciatore marocchino al miglior offerente tra il PSG e il Chelsea. "Lo cederà a chi si avvinerà prima ai 70 milioni fra Psg o Chelsea entro il 30 giugno", scrive il quotidiano torinese.

Secondo il CdS in settimana è atteso a Milano l'agente del calciatore, Camano, che è anche l'agente di Lautaro Martinez. Porterà all'Inter l'ultima offerta del club parigino e l'Inter spera tocchi quota almeno 70 mln. In svantaggio per il quotidiano romano il Chelsea che però resta in corsa: si potrebbe trovare l'accordo per 55 mln e il cartellino di Marcos Alonso.

(Fonte: TuttoSport e Corriere dello Sport)