Clausola Hakimi, è bene specificare una cosa. Ecco cosa filtra dall’Inter. Se oggi si…

Nessun ripensamento, l’Inter rifarebbe l’investimento fatto per portare a Milano Achraf Hakimi. Come sottolinea Calciomercato.com, una posizione, quella della società nerazzurra, molto chiara che emerge dopo le ultime critiche. “Lo scetticismo che viene immediatamente respinto attorno al laterale marocchino di cui la società è totalmente convinta. Se si ripresentasse oggi l’occasione di prendere Hakimi a 40 milioni più bonus, l’Inter lo rifarebbe eccome. Questo filtra dal club, da una dirigenza che lo ha voluto fortemente anche perché ritenuto perfetto per Antonio Conte“.

Il portale fa poi chiarezza sulla clausola del giocatore.

“In tema dell’operazione col Real Madrid, è bene specificare che il Real ha il cosiddetto derecho de tanteo, ovvero sarà avvisato e potrà pareggiare eventuali offerte future per Hakimi, ma nessun tipo di clausola di recompra prestabilita. Questo lascia intendere che è l’Inter la totale padrona del cartellino di Achraf, le scelte future saranno solo del club nerazzurro e del giocatore. Il Real non ha alcun diritto a riportarlo indietro in ‘forma automatica’”.

(Calciomercato.com)