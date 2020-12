Inter, ecco il vero Hakimi Express: la risposta che serviva a Conte. E messaggio a Darmian

Serata da ricordare per Achraf Hakimi: l’esterno marocchino, tornato titolare dopo le recenti esclusioni, ha impreziosito la prestazione contro il Bologna con una strepitosa doppietta, la prima in maglia Inter, facendo vedere lampi delle sue qualità ammirate ai tempi del Borussia Dortmund. Due gol, ma anche inserimenti, accelerazioni, partecipazione alla manovra. Altri segnali positivi, dopo il rigore procurato contro il Torino e l’assist a Lukaku in Champions League contro il Borussia Monchengladbach.

HAKIMI EXPRESS – Una risposta significativa, quella di Hakimi, che a fine partita ha anche ricevuto i complimenti di Antonio Conte. L’ambientamento del marocchino prosegue, i segnali sono incoraggianti. L’obiettivo ora è cancellare il periodo di appannamento attraversato dopo l’ultima sosta, quano in molti cominciarono a stortare il naso di fronte alla cifra spesa dall’Inter per assicurarselo (40 milioni di euro).

PAGELLE – La Gazzetta dello Sport, voto 8 – Doveva battere un colpo, ne ha battuti due: povero Hickey, lo sognerà di notte. Mescola esplosività e tecnica: i gol, non a caso, arrivano col mancino, l’altro piede. Come per dire a Darmian: “La fascia è ancora mia…”.

Corriere dello Sport, voto 8 – Quando attacca fa paura, si fa valere quando difende, poi segna un gol più da centrocampista che da difensore. Si ripete nel secondo tempo, confezionando un’altra gemma.

Tuttosport, voto 7,5 – Sgomma sulla fascia come a inizio stagione e segna una scintillante doppietta. Prima rete da consumato stoccatore, la seconda grazie a una irresistibile discesa.