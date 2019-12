Capitan Handanovic, che numeri! 100 clean sheet con l’Inter: nel mirino la Juve e il titolo

“Handanovic, che poteva agganciare Buffon senza quel gol di Vlahovic allo scadere con la Fiorentina, scenderà in campo sabato contro il Genoa forte del primo posto alla voce gol presi: 14. Lo inseguono giusto le altre prime in classifica, tutte a quota 16: Juve, Lazio e Roma. Per lo sloveno, che qualcuno ha ritenuto non impeccabile nell’episodio di domenica scorsa, sono già sei le partite in cui non ha subito reti in questo campionato”, aggiunge il portale del quotidiano.