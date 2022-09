GdS – Handanovic scaccia i fantasmi: “Allontana Onana e così si riprende l’Inter”

Samir Handanovic si riprende la porta dell’Inter e lo fa da protagonista assoluto nella partita vinta 1-0 con il Torino. Dopo l’esclusione a sorpresa in Champions League contro il Bayern Monaco, il capitano è tornato titolare a San Siro e ha mantenuto la porta inviolata, salvando in più occasioni i suoi. A DAZN, Simone Inzaghi ha risposto così nel post-partita: “Sai, quest'anno è arrivato Onana che è un portiere forte, lo sapevo. Vedendolo da due mesi mi ha dimostrato di esserlo ancor di più. Handanovic è il titolare, ho la fortuna di poterli alternare, di volta in volta sceglierò. Come cambio i giocatori, ci sarà l'alternanza in porta, sapendo che Handanovic è un portiere di grandissima qualità. E sappiamo che abbiamo un giocatore determinante come i cinque entrati stasera”.