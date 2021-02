Handanovic, si riapre il dibattito: fallito l’esperimento Radu, l’Inter cambia strategia

La semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus ha riacceso le polemiche sul rendimento di Samir Handanovic: il portiere dell’Inter è stato protagonista in negativo con un’uscita scellerata, causando la seconda rete di Cristiano Ronaldo (in collaborazione con Bastoni), e i tifosi nerazzurri non hanno nascosto il loro disappunto.

NUMERI – “Prendendo in esame solo le gare di Serie A, la squadra di Conte ha subito 66 tiri in porta (3.3 di media a partita) e Handanovic ne ha respinti o bloccati 43, dunque con una percentuale di parate del 65%. Ovvero, un tiro ogni tre che l’Inter riceve, è gol. Un dato alto – e migliorato nelle ultime tre gare visto che l’Inter non ha incassato reti in campionato con Juventus, Udinese e Benevento – soprattutto se confrontato con quello di altri portieri, come Donnarumma o Szczesny che viaggiano su percentuali vicine al 75%. Un muro meno muro, con meno miracoli e, di conseguenza, meno punti portati in dote alla squadra. Il tutto unito a incertezze mostrate in diverse occasioni ed errori da matita blu come quello di martedì o quello a Verona prima di Natale (papera su cross di Faraoni e tap-in sottoporta di Ilic)“.

CAMBIO DI STRATEGIA – “L’esperimento Radu, ovvero affiancare un giovane promettente alle spalle del titolarissimo, non ha portato frutti e dunque potrebbe essere scelta la strada “Juventus”, ovvero acquistare un altro titolare e consegnare all’allenatore due numeri uno per poi scegliere il migliore. Come noto, sul taccuino di Marotta e Ausilio ci sono diversi portieri: il preferito rimane Musso dell’Udinese e chissà che la trattativa già avviata col club friulano per De Paul non possa essere allargata al portiere argentino. Un altro nome che piace molto in Viale della Liberazione è quello di Cragno: col Cagliari i rapporti sono molto buoni e in estate bisognerà parlare con Giulini della situazione Nainggolan. Il tutto senza dimenticare gli outsider, da Meret del Napoli a Silvestri del Verona“.