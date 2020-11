Handanovic: “Servono 7 punti per passare. Ecco cosa è mancato in questo inizio di stagione”

Alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro il Real Madrid, Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Per passare il turno, che è il nostro obiettivo, ci servono 7 punti: mancano 3 partite, quindi è ancora tutto in gioco. L’importanza della partita di domani è fondamentale: in queste partite serve tutto, serve che ogni giocatore cresca di livello. La gara di andata secondo me l’abbiamo giocata nel modo in cui l’abbiamo preparata, l’abbiamo giocata anche bene: purtroppo nel calcio gli episodi fanno la differenza, e noi in certi episodi siamo mancati o addirittura ci siamo complicati la vita da soli. Bisogna essere più bravi soprattutto in questo.

Non credo che abbiamo smarrito la personalità, penso che dobbiamo capire che quando le squadre giocano contro l’Inter danno sempre qualcosa in più, e secondo me a volte questa cattiveria agonistica non è stata a pari livello di quella degli avversari: di solito non è così, ma possono metterci in difficoltà, ed è successo in questo inizio di campionato 3-4 volte“.