Inter, una buona notizia c’è: riecco Handanovic, è pronto per il Napoli. E il rinnovo…

“Non ditelo ad Antonio Conte e a Beppe Marotta, infuriati per la decisione di rinviare Juve-Inter creando per i nerazzurri a maggio un ingorgo nel calendario che manco in tangenziale all’ora di punta. Però – quanto meno – una piccola buona notizia per l’Inter c’è: poter contare a Napoli su un Samir Handanovic pienamente ristabilito dall’infortunio patito alla vigilia della gara con l’Udinese”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito al recupero di Samir Handanovic, pronto a scendere in campo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli: lo sloveno, ormai recuperato in toto, sarebbe sceso in campo già stasera con la Juve, nonostante abbia svolto appena due allenamenti con la palla in settimana, dopo aver ottenuto l’ok dai medici solo venerdì.

RINNOVO – Tuttosport, poi, apre anche alla possibilità che Handanovic firmi il prolungamento di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2021: “A fine stagione poi – come stabilito da Conte riguardo a tutti i rinnovi – il capitano si siederà al tavolo con il club per prolungare il contratto per un’altra stagione, ben sapendo però che la concorrenza in casa aumenterà vista l’intenzione di riportare alla base Radu o, come alternativa, presentare un’offerta all’Udinese per Musso“.