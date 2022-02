Onana all’Inter, Handanovic resta? “Samir prima di firmare ha fatto una richiesta al club”

Con l'arrivo di Onana, che per la dirigenza sarà il portiere del futuro, la permanenza di Handanovic all'Inter è ancora da decidere

Con l'arrivo a luglio di André Onana, che nelle intenzioni della dirigenza dell'Inter sarà il portiere del futuro, la permanenza di Samir Handanovic in nerazzurro è ancora tutta da decidere. Secondo quanto riporta calciomercato.com, lo sloveno avrebbe richiesto alla società una garanzia precisa prima di porre la propria firma sul rinnovo:

"Perché nonostante gli ultimi errori Handa ha la fiducia della società e di farsi subito da parte non ci pensa proprio; lo sloveno è determinato a giocarsi il posto con il futuro compagno di squadra, non è scontato che venga fatto subito fuori e tra qualche mese sarà ballottaggio aperto tra i due. Prima di firmare il rinnovo del contratto, Samir vuole anche dalla società la garanzia che non sarà messo da parte fin dall'inizio della stagione; poi potrà prolungare il contratto con l'Inter".