Handanovic, rinnovo entro fine mese: cifre e durata. Dall’Inter una rassicurazione

Il portiere sloveno, in scadenza di contratto a giugno, prolungherà a breve il suo accordo con i nerazzurri

Nonostante un'età ormai non più verdissima (38 anni a luglio), le critiche per qualche errore di troppo e un portiere già bloccato per il futuro (Onana), l'Inter pare intenzionata a rinnovare il contratto di Samir Handanovic: il capitano nerazzurro, arrivato nell'estate del 2012 e in scadenza a giugno, con ogni probabilità prolungherà la sua permanenza a Milano. A tal proposito, secondo calciomercato.com, sono attese importanti novità nel giro di pochi giorni, al massimo settimane: "Il portiere sloveno, in scadenza a giugno, rinnoverà il contratto, continuerà la sua avventura in nerazzurro iniziata nel 2012. La trattativa per il rinnovo prenderà quota durante o dopo la sosta di marzo, motivo per il quale sono attese novità sostanziali entro fine mese".