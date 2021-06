Inter, l’ultima stagione di Handanovic? “Suning non cambia, ma per il rinnovo tutto tace”

Quella che inizierà ad agosto potrebbe anche essere l'ultima stagione di Samir Handanovic con la maglia dell'Inter

"Nel periodo dove in casa Inter l'aspetto economico ha un peso determinante, laddove si possono evitare spese non considerate imprescindibili la proprietà non farà sforzi. Ed è il caso della porta, dove c'è un Samir Handanovic che nonostante un 2020-21 non proprio indimenticabile viene considerato ancora un punto di riferimento, in campo e fuori. Così Suning al momento non prevede ribaltoni nel ruolo, posticipando così ai mesi successi i vari discorsi sul successore. Allo stato attuale, per il 2021-22 si andrà avanti così", si legge sul sito della Gazzetta.