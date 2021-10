Handanovic scaccia le critiche, risposta da campione: la rimonta dell’Inter parte da lui

Se Dzeko ha dato la scintilla, la rimonta dell'Inter contro il Sassuolo è partita ben prima e ha un nome preciso: Samir Handanovic

Se Dzeko ha dato la scintilla, la rimonta dell'Inter contro il Sassuolo è partita ben prima e ha un nome preciso: Samir Handanovic. Come a Firenze, il portiere e capitano nerazzurro, sempre oggetto di tante critiche da buona parte della tifoseria, ha dato una risposta da campione, tenendo in vita la squadra di Simone Inzaghi nel momento più difficile e dando ai compagni la possibilità di giocarsi la vittoria fino in fondo. Il modo migliore per rispondere a tante parole fuori posto. Il modo migliore per rispondere da campione. Al di là dell'episodio che lo ha coinvolto nel primo tempo con Defrel, la fotografia è tutta lì, su quella parata fantastica su Boga:

"Dopo Firenze (e con in mezzo il 2-2 con l’Atalanta), Handanovic torna decisivo a domicilio. E scaccia le critiche. Protagonista a Reggio Emilia come a Firenze, in due trasferte complicate che i nerazzurri hanno ribaltato nel secondo tempo. Intorno al capitano interista continua a esserci fermento, con numerose critiche dopo qualche errore di troppo tra la passata stagione e l’inizio di questa, come contro l’Atalanta in occasione del gol di Toloi. Ma in avvio di ripresa il portiere sloveno è stato decisivo e ha tenuto in piedi i suoi, vicini più volte a trovarsi sotto 2-0", scrive la Gazzetta dello Sport.